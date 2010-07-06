Бойко в объятия Ахметова толкнули рейдеры?

Эксперты считают, что рейдеры помогли «Метинвесту» поглотить ММК им. Ильича

Об этом свидетельствуют результаты экспертного опроса, проведенного Институтом Горшенина.

В институте отмечают, что в ближайшие месяцы Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича, входящий в число основных производителей стального проката, пополнит число активов группы «Метинвест», который принадлежит бизнесмену Ринату АХМЕТОВУ. Ожидается, 75% акций ММК им. Ильича, после дополнительной эмиссии, которая произойдет в августе 2010 года, выкупит «Метинвест».

Как отмечается в переданных в УНИАН результатах исследования, Институт Горшенина поинтересовался у экспертов, что, по их мнению, повлияло на решение председателя правления ОАО «ММК им. Ильича» Виктора БОЙКО пойти на объединение с группой «Метинвест», какие выгоды это объединении принесет компаниям, а также - что ожидает украинских металлургов в будущем?

Аналитик инвестиционной компании Concorde Capital Андрей ГЕРУС полагает, что объединение ММК им. Ильича и группы «Метинвест» выгодно обеим сторонам. Он считает, что «Метинвесту» это принесет усиление позиций на рынке стали, увеличение степени интеграции, а также - увеличение стоимости компании. «Для ММК им. Ильича - это возможность быть конкурентным на рынке стали и в будущем. Компания имеет низкую конкурентоспособность, особенно на фоне нестабильности мировой экономики, рынков стали и удорожания сырья. Стабильно и устойчиво работать в таком состоянии компания долго не смогла бы», - сказал А.ГЕРУС. Эксперт также считает, что рейдерская атака на ММК им. Ильича могла повлиять на решение В.БОЙКО начать переговоры об объединении с «Метинвестом». «Думаю, это приблизило В.БОЙКО к решению, что нужно изменять компанию и делать ее менее уязвимой к разным рискам как экономическим, так и юридическим», - сказал А.ГЕРУС.

Аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Александр МАКАРОВ также считает, что попытка рейдерского захвата ММК им. Ильича подтолкнула В.БОЙКО пойти на объединение с «Метинвестом». «Без появления рейдеров, объединение могло бы произойти намного позже. Поспешность и некоторая хаотичность действий руководства ММК им. Ильича в последние два месяца указывают, скорее, на реакцию в отношении сложившейся ситуации, чем на заранее оговоренные решения», - сказал А.МАКАРОВ. По мнению эксперта, произойдет фактическое поглощение компанией «Метинвест» ММК им. Ильича, которое в первую очередь будет более выгодно «Метинвесту». «Наибольшие выгоды получит «Метинвест», поскольку сможет ежегодно дополнительно поставлять порядка 1,2 млн. тонн кокса, а также 1,5-3 млн. тонн железорудного сырья. При текущих ценах только это принесет группе от 150 млн. долл. прибыли в год», - сказал А.МАКАРОВ.

Вице-президент УСПП, глава наблюдательного совета компании «МТ-Инвест» Мирослав ТАБАХАРНЮК, в свою очередь, полагает, что для В.БОЙКО объединение ММК им. Ильича с «Метинвестом» является наиболее оптимальным путем решения существующих проблем. «В нынешней ситуации «Метинвест» для В.БОЙКО – это «спасательный круг». Только союз с «Метинвестом» дает В.БОЙКО возможность почувствовать себя сильным чтобы победить и доказать, что никой продажи пакета акций де-факто и де-юре не было», - сказал М.ТАБАХАРНЮК.

По мнению партнера международной юридической фирмы «Integrites» Андрея ЛЯХОВА, подобного рода объединение - это достаточно сложный процесс, который может занять от шести месяцев до двух лет. «Скорость объединения будет определяться несколькими факторами: сложность и длительность переговорного процесса об объединении, подготовка технического, юридического и финансового аудита объединяющихся групп, уточнение стоимости объединения, а также такие внешние факторы, как получение различных разрешений и согласований от государственных органов Украины и, при определенных условиях, других стран», - сказал А.ЛЯХОВ.

Руководитель Центра политического и экономического анализа Александр КАВА высоко оценил перспективы украинской металлургии. «Исторически и географически сложилось так, что Украина имеет очень выгодное контентное преимущество по производству чугуна и стали. Это обусловлено тем, что у нас есть большие запасы руды и коксующегося угля. Это делает производство в Украине выгодным, поскольку транспортировать сырье на большие расстояния не нужно, а нужно транспортировать уже готовую продукцию», - сказал А.КАВА. Однако эксперт считает, что позиции украинских металлургов на мировом рынке стали будут зависеть от того, насколько быстро они смогут модернизировать свое производство. «Очевидно, что сейчас эта отрасль дотируется за счет дешевого российского газа. Если ситуация с газом будет меняться, это может пошатнуть положение на мировом рынке, поскольку цена украинской стали может быть не конкурентоспособной. Главными направления развития должны быть модернизация производства и выпуск продукции более высокого передела. По технологии производства стали, Украина сегодня отстает даже от заводов Российской Федерации, хотя стартовые условия были практически одинаковые», - сказал А.КАВА.