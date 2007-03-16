Стецькив: Народная самооборона возникла, потому что в Украине бардак

Харьков стал пятнадцатым городом, где Народная самооборона и ее лидер Юрий ЛУЦЕНКО проводят такие встречи с жителями города. Об этом сообщил один из активистов Народной самообороны Тарас СТЕЦЬКИВ в Харькове на встрече народных депутатов и руководителей гражданского движения Народная самооборона с горожанами, на которую собралось, по предварительным данным, около 10 тысяч харьковчан.

Как передает корреспондент УНИАН, Т.СТЕЦЬКИВ подчеркнул в своем выступлении, что народ имеет право на протест, если власть делает свои действия незаконно. Он сообщил, что на всех въездах к городу стоят милиционеры с автоматами и спросил у общины: «Почему? Кого они боятся?».

При этом Т.СТЕЦЬКИВ рассказал о задачах Народной самообороны. «НС возникла, потому что в Украине бардак. Политики различных цветов, которые пришли к власти, не выполняют своих обещаний. Именно поэтому Народная самооборона призывает людей к самоорганизации”, - сказал Т.СТЕЦЬКИВ. По его словам, «весной мы проводим марш на Киев и хотим мирно и организовано выставить власти свои требования».

Также он призвал харьковчан записываться в ряды Народной самообороны и присоединяться к общественному движению.

Народный депутат Николай КАТЕРИНЧУК также призвал людей, присутствующих на встрече, поддержать политиков новой формации.

На митинге также уже выступил известный журналист «5 канала», автор и ведущий «Закрытой зоны» Владимир АРЬЕВ. Он отметил, что впервые выступает с такой трибуны перед многотысячной общиной и призвал собравшихся перестать бояться, чувствовать локоть и поддержать идеи Народной самообороны.