Эксперт думает, что МВФ показал Украине «пряник»

Средства ожидаемого нового кредита для Украины от Международного валютного фонда (МВФ) частично будут направлены на проведение выплат по предыдущему кредиту.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Александр ЖОЛУДЬ.

«Нужно напомнить, что мы брали предыдущие 16 млрд. долл. осенью 2008 года и выплаты по этому кредиту начнутся уже осенью 2010 года, соответственно часть этих средств (из 14,9 млрд. долл. - УНИАН) пойдет на покрытие предыдущего кредита Фонда, для того чтобы эти выплаты не давили на текущий счет (счет текущих операций платежного баланса - УНИАН) Украины», - отметил А.ЖОЛУДЬ.

При этом он напомнил, что все еще остается непонятной ситуация с последним треншем кредита stend-by, привлеченного в 2008 году. Таким образом, заявления МВФ о вероятном предоставлении Украине нового кредита могут являться просто стимулом для правительства начать проводить реформы, и чтобы Фонд имел основания предоставить последний транш по кредиту 2008 года.

«Несмотря на то, что говорится о новом кредите, пока еще нет окончательных слов о том, что мы хотя бы осенью этого года получим последний транш по предыдущему кредиту, а мы знаем как работает МВФ — он сначала завершает одну программу, а потом начинает другую. Поэтому эти 14,9 млрд. долл. выглядят как некий пряник, учитывая то, что по старому кредиту осталось около 4 млрд. долл. (3,8 млрд. долл. - УНИАН), что, возможно, не является достаточным для правительства для проведения экономических реформ», - сказал эксперт.

Что касается суммы кредита, то, по мнению А.ЖОЛУДЯ, правительство решило перестраховаться на случай ухудшения ситуации в мировой экономике и, соответственно, негативного влияния такого ухудшения на экономику Украины.

«Действительно, есть проблема в том, что у нас пока остаются вопросы о том, будет ли очередное экономическое ухудшение, возможно, МВФ выделяет средства именно с той точки зрения, что если будет ухудшение экономической ситуации в мире, это вызовет трудности с украинским экспортом, и мы не сможем опять, как осенью 2008 года, нормально работать с долгами, то чтобы эти деньги (14,9 млрд. долл. - УНИАН) помогли. Это скорее перестраховка», - считает А.ЖОЛУДЬ.

Справка УНИАН. МВФ в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухлетнюю программу на общую сумму 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долл.

Всего в рамках реализации программы Украина получила три транша кредита МВФ на сумму около 11 млрд. долл. Предоставление четвертого транша ожидалось в ноябре в размере 3,8 млрд. долл. по итогам третьего пересмотра программы сотрудничества.

Миссия МВФ завершила работу в Украине в конце октября 2009 года при этом каких-либо позитивных заявлений о завершении пересмотра сделано не было.

3 июля 2010 года МВФ объявил о достижении на уровне экспертов договоренности о выделении Украине ссуды на сумму 14,9 млрд. долл.