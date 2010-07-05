Янукович о море, портах и торговом флоте

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что порты и морские коммуникации станут серьезным фактором возрождения и роста национальной экономики.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил вчера в Севастополе, выступая на борту фрегата «Гетман Сагайдачный» с приветственной речью по случаю Дня флота Украины.

«Моряки гражданского флота Украины с честью выполняют задачи в условиях мирового финансового и экономического кризиса. Досадно, что за прошлые годы мощности отечественного торгового флота в значительной мере утрачены», - отметил Президент.

Вместе с тем он убежден, что портовая инфраструктура и морские коммуникации станут серьезным фактором возрождения и роста национальной экономики.

«Мы должны полностью реализовать уникальные возможности Украины, как морского государства, в национальных интересах», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.