Янукович вручил кортики молодым офицерам

Президент Украины, Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время торжеств по случаю Дня флота принял участие в церемонии выпуска офицеров Академии ВМС имени П.С.Нахимова в Севастополе.

Глава государства вручил лучшим выпускникам кортики, сообщает президентская пресс-служба.

Приветствуя выпускников с успешным завершением учебы, Президент подчеркнул, что у них начинается «новый ответственный период самостоятельного жизненного и профессионального роста».

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что в эти дни дипломы о высшем образовании получают 64 тысячи выпускников, в том числе 10,5 тыс. – молодые специалисты, которые пополняют воинские формирования и правоохранительные органы Украины.

Обращаясь к молодым офицерам – выпускникам Академии ВМС Украины, Президент подчеркнул: «Вы – будущее нашего флота. Уверен, что ваша офицерская добропорядочность, ответственность и профессионализм будут залогом успешного выполнения постановленных задач, позволят гордо нести военно-морской флаг Украины».

Президент подчеркнул, что Родина доверила своим офицерам самое дорогое – мир и спокойствие нашего народа.

«Убежден, что вы впишете яркие страницы в новейшую историю ВМС, с достоинством и честью исполните свой конституционный долг, преумножите славные морские традиции нашего государства», – сказал Президент, обращаясь к выпускникам Академии.

Глава государства также поблагодарил за самоотверженный труд научно-педагогический коллектив Академии, поздравил родителей, которые поддержали своих сыновей в выборе профессии, ветеранов флота.

В.ЯНУКОВИЧ также возложил цветы к Мемориалу героическим защитникам города-героя Севастополя в 1941-1942 годах на площади Нахимова. Память погибших присутствующие почтили минутой молчания.