Кинах перечисляет проблемы Налогового кодекса

В проекте Налогового кодекса Украины практически не предусмотрены методы ускоренной амортизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вчера на брифинге президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий КИНАХ.

«Практически ничего не сказано о методах ускоренной амортизации, а физический и моральный износ основных фондов зашкаливает за 60-70%. Абсолютно нет стимулов по направлениям реинвестиций предприятиями части прибыли в свое развитие. В этом смысле часть прибыли не облагается налогом», – сказал он.

Также А.КИНАХ отметил, что есть проблемы с вопросом налогового векселя: «Ну не может инвестор идти в Украину, когда у него в момент растаможивания требуют уплатить 20% от стоимости оборудования, которое начнет работать через полтора-два года». По его мнению, в связи с этим заблокировано большое количество серьезных инвестиционных инновационных проектов.

Кроме того, отметил А.КИНАХ, сегодня нельзя облагать налогом доходы от депозитов. «Нас очень волнует вопрос налогообложения доходов граждан от депозитов. Нам, наоборот, необходимо возобновлять доверие к банковской системе», – сказал он.