В Харькове запретили гей-парад

Власти Харькова выступили против запланированного на День города митинга-шествия представителей сексуальных меньшинств.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, решение о невозможности проведения такой акции в День города, 23 августа, было принято сегодня на заседании согласительной комиссии горисполкома.

По информации заявителей, акция под девизом «Мы - за равные права всех украинцев!» должна была пройти 23 августа с 9.15 до 11.00. Около тысячи участников акции выразили желание пройти по ул. Сумской от площади Конституции к площади Свободы, где запланирован митинг.

На заседание комиссии никто из заявителей не появился, сообщили в пресс-службе.

Члены комиссии единодушно решили, что проведение такой акции 23 августа невозможно, поэтому юридическим департаментом горсовета будет подготовлено обращение в суд о запрещении проведения митинга-шествия представителей сексуальных меньшинств в День города, сообщили в пресс-службе.