УБОП поймал с поличным продавца боеприпасов

В Кировограде сотрудники УБОП УМВД и Управления СБУ в области задержали с полличным 45-летнего местного жителя, который продал милиционерам гранаты марок Ф-1, РГД-5, запалы к ним и несколько десятков патронов к пистолету Макарова.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД в Кировоградской области.

Оперативную закупку боеприпасов удалось реализовать после месяца переговоров с продавцом. Мужчину задержали на площадке вблизи торгового центра, как только он взял в руки деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконный сбыт оружия, боеприпасов и взрывных устройств без соответствующего разрешения), санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.