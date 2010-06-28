На завтра синоптики обещают жару и грозы

Завтра в Украине пройдут дожди, местами град и шквалы

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 29 июня будет переменная облачность. В западных областях, а днем в Украине кратковременные дожди, грозы, местами шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град; ночью в карпатском регионе местами сильные дожди, в Черновицкой области очень сильные дожди. Ветер северо-западный на юго-востоке - юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в западных областях ночью 10-15°, днем 23-28°; на остальной территории ночью 15-20°, днем 26-31°, на востоке местами до 36°; в Карпатах и горах Крыма 15-20°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 26-31°.

В столице переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 28-30°.

28 июня температура воды в Черном и Азовском морях 23-25°, в Днепре возле Киева 23°.