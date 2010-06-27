МЧС призывает быть готовыми к чрезвычайной ситуации
20:25, 27 июня 2010Общество
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На Прикарпатье сильные дожди
На Прикарпатье в связи с сильными дождями возможно возникновение чрезвычайной ситуации. Как передает корреспондент УНИАН, такую информацию для жителей Ивано-Франковской области сегодня обнародовало по радио управление МЧС Ивано-Франковской облгосадминистрации. По их сообщению, 27-28 июня в связи с сильными дождями происходит постоянное поднятие уровня воды в реках, вода выходит на поймы, подтапливает сельскохозяйственные угодья, дворы, жилье. В горной местности наблюдается образование селей.
Управление МЧС в области призывает жителей Прикарпатья быть внимательными и готовыми к «возможному возникновению чрезвычайной ситуации».
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