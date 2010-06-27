Операция "Мак-2010" продлится до конца сентября

В Сумской области 26 июня, в Международный день борьбы с наркотическими средствами и их незаконным оборотом, началась оперативно-профилактическая операция «Мак-2010», которая продлится до конца сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации пресс-службы Ахтырского городского отдела ГУМВД Украины в Сумской области, уже зафиксированы факты незаконного оборота наркотических средств. Так, задержан 26-летний гражданин, который приобрел коноплю для собственного употребления.

Также в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативники обнаружили и изъяли 15 граммов марихуаны, которую 20-летний ахтырчанин хранил по месту проживания. А у подъезда одного из домов в Ахтырке милиционеры задержали ранее судимого 36-летнего местного жителя, в которого при личном осмотре был обнаружен и изъят пакет с дикорастущим снотворным маком.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.