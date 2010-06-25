Возобновилась вырубка деревьев в Харькове

В Харькове в парке им. Горького, где в течение нескольких недель продолжалась пробивка дороги и протесты против уничтожения зеленых насаждений, возобновилась вырубка деревьев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили представители общественной организации «Зеленый фронт» на специально созванной пресс-конференции на месте событий в парке.

Они сообщили, что «вчера и сегодня вырубали деревья». По данным активистов «Зеленого фронта», «уничтожено еще около 100 деревьев» с обеих сторон уже прорубленной просеки для дороги. Таким образом, утверждают они, в целом за все время работ было вырублено около тысячи деревьев, тогда как властью было запланировано снести 503.

Представители «Зеленого фронта» сегодня вызвали милицию и составили протоколы.

В случае, если вырубка продолжится, акция протеста немедленно будет возобновлена, заявили защитники парка.

Справка УНИАН. 19 мая с.г. исполнительный комитет Харьковского горсовета принял решение «Об удалении зеленых насаждений между улицей Новгородской и Сумской в районе улицы Белая Акация», которым разрешил вырубить на территории Центрального парка культуры и отдыха им. Горького 503 дерева.

20 мая на защиту старейшего парка города вышли активисты с требованием прекратить вырубку столетних деревьев без согласования с Государственной экологической инспекцией Министерства охраны окружающей природной среды Украины и без резолюции общественных слушаний.

В течение двух недель на территории парка происходили столкновения между защитниками деревьев и так называемой муниципальной охраной. Были установлены палатки, в которых круглосуточно дежурили активисты, на деревьях сидели альпинисты, чтобы помешать вырубке деревьев. В результате столкновений несколько активистов были госпитализированы. Несколько активистов были оштрафованы судом, двое были приговорены к 15 суткам административного наказания.