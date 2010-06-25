Минздрав хочет запретить рекламу лекарств

Министерство здравоохранения Украины выступает за запрещение рекламы лекарств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на прямой телефонной линии в Киеве сообщил министр здравоохранения Украины Зиновий МЫТНИК.

По его словам, Минздрав подготовил изменения к закону о рекламе, в которых предлагается запретить рекламу всех лекарственных средств.

«Кто-то может разделять это, кто-то нет, но мы отстаиваем позиции наших пациентов, особенно пенсионеров, которые имеют время и смотрят всю ту рекламу», - отметил министр.

В то же время он отметил, что абсолютно все лекарства, которые рекламируются, зарегистрированы в Украине. “Рекламируется только тот препарат, который зарегистрирован в Украине, который прошел соответствующие клинические исследования и который легитимен в Украине. Другие препараты рекламироваться не могут“, - сказал З.МЫТНИК.