В Крыму продлили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение, объявленное в Крыму в начале недели, продлено на сегодня, 25 июня.

Об этом сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

«Ожидаются сильные ливни, гроза, град и шквальный ветер, 15-20 метров в секунду», - говорится в пресс-релизе.

На крымских реках возможен подъем уровня воды до одного метра.

В регионе сохраняется угроза схождения селей.

В Джанкое из-за дождей произошло подтопление частных усадеб и домов на двенадцати улицах. Работают мотопомпы.

В поселке ГРЭС близ Симферополя затопило переход. Спасатели откачали воду.