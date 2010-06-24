Правительство прогнозирует стабильные цены на продукты питания. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Виктор СЛАУТА, комментируя результаты 100 дней работы деятельности правительства, сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра.

По словам В.СЛАУТЫ, ситуация в пищевой промышленности стабилизирована, а также наблюдается рост производства пищевых продуктов. «Мы просчитали все балансы - сахара, зерна, основных видов продовольствия. Этот год закрывается нормально: повышения цен, если ничего такого не случится, мы не ожидаем», - отметил В.СЛАУТА.