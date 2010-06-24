Правительство прогнозирует стабильные цены на продукты питания
07:22, 24 июня 2010Общество
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"Если ничего такого не случится..."
|Виктор Слаута
По словам В.СЛАУТЫ, ситуация в пищевой промышленности стабилизирована, а также наблюдается рост производства пищевых продуктов. «Мы просчитали все балансы - сахара, зерна, основных видов продовольствия. Этот год закрывается нормально: повышения цен, если ничего такого не случится, мы не ожидаем», - отметил В.СЛАУТА.
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