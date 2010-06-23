Кабмин разоблачил коррупционную схему

Должностные лица Кабинета министров Украины разоблачили в Госпотребстандарте коррупционную схему в сфере государственной системы сертификации.

Как сообщили УНИАН в Бюро по делам антикоррупционной политики Секретариата Кабмина, в частности, письмом государственного предприятия “Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества”, которое отнесено к сфере управления Госпотребстандарта, от 20 мая 2010 года №1-10/8-3781 со ссылкой на приказы Госпотребстандарта от 14 мая 2010 г. № 148 “Об урегулировании порядка формирования, функционирования и пользования Реестром государственной системы сертификации УкрСЕПРО” и № 149 “Об усовершенствовании порядка проведения экспертизы документов, поданных для регистрации в государственной системе сертификации УкрСЕПРО”, руководителям органов по сертификации направлены к рассмотрению и подписанию дополнительные соглашения к договору выполнения работ по экспертизе документов и к договору выполнения работ по внесению сведений в Реестр системы сертификации УкрСЕПРО. В этих соглашениях содержатся новые тарифы, значительно выше прежних. Кроме того, как видно из дополнительных соглашений, подрядчиком работ указано государственное предприятие.

Таким образом, фактически без необходимого обоснования был введен дополнительный вид оплачиваемых работ – экспертиза сертификатов, право на определение цен на предоставление услуг делегировано государственному предприятию “Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества”. Результатом стало существенное повышение цены на регистрацию сертификатов в системе УкрСЕПРО. Так, цена экспертизы сертификации на некоторые виды продукции достигла 60 тыс. грн. (ранее составляла 14,4 грн.).

По поручению премьер-министра Николая АЗАРОВА, Минэкономики совместно с Минюстом, Антимонопольным комитетом проведен анализ вышеупомянутых приказов и установлено, что эти приказы изданы Госпотребстандартом незаконно, без согласования с Госкомпредпринимательства и Антимонопольного комитета и без надлежащей регистрации в Минюсте, поскольку указанные приказы затрагивают права, свободы и законные интересы граждан, принятие этих приказов создало условия для возникновения коррупционных рисков.

По результатам проверки приказы отменены, коррупционная схема ликвидирована.