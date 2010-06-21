Дело «колядника» Зварича передано в Верховный Суд

Уголовное дело по обвинению бывшего председателя Львовского апелляционного административного суда Игоря ЗВАРИЧА направленно в Верховный Суд Украины Первый заместитель генерального прокурора Виктор ПШОНКА утвердил обвинительное заключение по уголовному делу И.ЗВАРИЧА в получении взяток в особо крупных размерах и одного из судей этого же суда - в пособничестве в получении взяток.

Как сообщал УНИАН, в конце 2008 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против на то время председателя Апелляционного административного суда Львова И.ЗВАРИЧА за взяточничество в особо крупных размерах.

Во время обысков по месту работы и проживания председателя суда и шести судей Львовского апелляционного админсуда сотрудники СБУ и Генпрокуратуры изъяли 1 млн. долларов США и 2 млн. грн.

30 декабря 2009 года заместитель генпрокурора Виталий ЩЕТКИН заявил, что Генеральная прокуратура завершила расследование уголовного дела, возбужденного против И.ЗВАРИЧА по 8 эпизодам получения взяток.

11 января 2010 года адвокат экс-судьи Руслана ЮХИМЕНКО сообщила, что И.ЗВАРИЧ вместе со своими адвокатами начал знакомиться с материалами уголовного дела против него, которое насчитывает около 70 томов.

С 20 января И.ЗВАРИЧ объявил бессрочную голодовку «в знак протеста против произвола, беззакония» высокопоставленных должностных лиц: тогдашнего Президента Виктора ЮЩЕНКО, генпрокурора Александра МЕДВЕДЬКО и его заместителей, а также тогдашнего председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО, но 4 апреля прекратил акцию протеста.