Переговоры с Белоруссией начнутся в «Газпроме» в 7.00

Белорусская сторона рассчитывает в понедельник рано утром договориться на переговорах в Москве по вопросу оплаты за поставки российского газа, сообщает ИТАР-ТАСС.

Для этого в российскую столицу отправилась делегация во главе с заместителем министра экономики Анатолием Филоновым. В ее состав входят также представители руководства Минэнерго страны и ОАО «Белтрансгаз».

Как сообщил перед отъездом делегации первый заместитель министра энергетики Белоруссии Эдуард Товпенец, состоявшиеся в субботу белорусско-российские переговоры в Санкт-Петербурге не дали результатов. По его словам, «стороны обсуждали на них пять вопросов - результатов нет».

Поэтому, добавил Товпенец, была достигнута договоренность, что белорусская делегация вновь приедет «для уточнения разных вопросов, в том числе по наценкам «Белтрансгаза», по транзиту и так далее».

Белоруссия, поясняет информагентство, в текущем году в одностороннем порядке приняла решение платить за полученный из России газ по прошлогодней цене, которая существенно ниже предусмотренной контрактом. В результате образовалась задолженность белорусской стороны перед «Газпромом» в размере $192 млн. «Газпром» потребовал от «Белтрансгаза» погасить эту задолженность до 21 июня. В противном случае в понедельник с 10.00 мск в соответствии с контрактом будут введены ограничения на поставки газа в Белоруссию.