В Очакове горел рынок
12:03, 20 июня 2010Общество
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Уничтожено 6 павильонов
Вчера вечером в Очакове Николаевской области на территории предприятия потребительской кооперации предпринимателей „Очаковский рынок” возник пожар.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в результате пожара уничтожено 6 торговых павильонов с товарами. Общая площадь пожара составила 230 кв. м.
В 19.30 четырьмя отделениями Государственной пожарной охраны пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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