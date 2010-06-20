В Очакове горел рынок

Вчера вечером в Очакове Николаевской области на территории предприятия потребительской кооперации предпринимателей „Очаковский рынок” возник пожар.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в результате пожара уничтожено 6 торговых павильонов с товарами. Общая площадь пожара составила 230 кв. м.

В 19.30 четырьмя отделениями Государственной пожарной охраны пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.