Королевская: зарубежные инвесторы шокированы новациями Азарова

Зарубежные инвесторы, которые внимательно следят за развитием ситуации в Украине, шокированы новациями, которые правительство премьер-министра Николая АЗАРОВА предложило в проекте Налогового кодекса.

Об этом заявила глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКА в прямом эфире на телеканале «Украина» во время специального включения из Петербургского международного экономического форума.

«Все страны на Форуме (Петербургский международный экономический форум - УНИАН) декларируют построение креативных, инновационных экономик, которые должны обеспечить рождение нового бизнеса. У нас же предлагают принять Налоговый кодекс с репрессивными нормами, отбрасывающими страну в 90-е годы», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, в Петербурге участники форума были едины в мысли, что без модернизации ни одна страна в мире не сможет чувствовать себя экономически стабильной. «Уровень жизни людей в каждой стране будет зависеть от способности политиков принимать адекватные и эффективные решения, выводящие страну на новый уровень модернизации», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Глава парламентского Комитета призвала власти в Украине предложить стране современные экономические инструменты, адекватные вызовам времени.