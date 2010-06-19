Не разыгрывать межнациональную карту из-за убийства ребенка просит Меджлис

Крымскотатарский меджлис призывает не акцентировать внимание на национальностях убитого в Джанкое 5-летнего мальчика и подозреваемого в совершении преступления, считая, что это может ухудшить общественно-политческую ситуацию на полуострове.

Как передает корреспондент УНИАН, ряд СМИ сообщает, что подозреваемый в совершении преступления - крымский татарин, ваххабит, погибший ребенок - славянской национальности.

«Надеясь на скорейшее и объективное расследование всех обстоятельств случившейся трагедии и огласи лица, совершившего преступление, суду, меджлис крымскотатарского народа обращает внимание на недопустимость использования кем бы то ни было национальной принадлежности потерпевшего и преступника, что может привести к резкому ухудшению общественно-политической ситуации в Крыму», - говорится в заявлении, которое распространила его пресс-служба.

Меджлис заявляет, что совершивший преступление человек, «вне зависимости от его национальности, происхождения или иных отличий», должен понести наказание «в порядке, предусмотренным действующим законодательством Украины и в соответствии с решением суда».

Меджлис выражает соболезнование семье погибшего мальчика.

В сообщении также говорится, что задержанный 27-летний мужчина страдает психическим заболеванием и состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Как сообщал УНИАН, 18 июня на окраине Джанкоя мужчина подошел к игравшим в песочнице возле частного дома детям и предложил мальчику посмотреть на птицу в небе. Когда ребенок поднял голову, мужчина ударил его острым предметом в шею и скрылся. Свидетелями убийства стали трехлетняя сестра мальчика и пятилетняя соседка. Они описали мужчину милиционерам. Подозреваемый задержан по «горячим следам». Он дал признательные показания. Правоохранители устанавливают мотивы совершения преступления. Ранее молодой мужчина «уже проявлял некоторые странности в поведении», заявляет милиция.