Госпрограмма реформ и развития сельского хозяйства готова

Министр аграрной политики Украины Николай ПРИСЯЖНЮК презентовал Комплексную государственную программу реформ и развития сельского хозяйства Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минагрополитики, мероприятие состоялось в рамках XXІІ Международной агропромышленной выставки «АГРО 2010».

Сообщается, что программа предусматривает создание Аграрного банка, который будет предоставлять весь спектр банковских услуг для агропроизводителей; Государственного земельного ипотечного банка для регуляции процессов на рынке земель сельскохозяйственного назначения; Аграрной биржи для продвижения отечественной продукции на внешние рынки; Национального оператора на рынке зерна.

В программе выделено три направления реформ: реформы в сферах растениеводства, свиноводства, молочного скотоводства; реформирование аграрной науки и образования; пересмотр и новые подходы к системе управления АПК.

«В комплексной программе мы ставим за цель качественно реформировать ключевые отрасли сельского хозяйства. Однако, в любом случае, речь не идет о методах «жесткой силы». Радикальные, стрессовые реформы не приемлемы и недопустимы. Это системные, поэтапные, конструктивные реформы, с учетом предыдущего достояния и ошибок», - заверил Н.ПРИСЯЖНЮК.