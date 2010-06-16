Милиция задержала поджигателя автомобилей

В Черкассах милиция задержала юношу, который за последний месяц поджег три автомобиля в микрорайоне Мытница.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Черкасской области, после многочисленных розыскных мероприятий оперативникам Приднепровского райотдела удалось задержать 19-летнего юношу. В первый раз он поджег "Фиат-Добло". Двери машины не были закрыты. Он бросил окурок на сидение и отправился в магазин. А когда вернулся, иномарку уже охватило пламя. Через несколько дней он поджег старенький "Москвич". На следующую ночь - "Ситроен".

Согласно санкции по статье Уголовного кодекса, которая инкриминируется злоумышленнику, ему грозит от трех до 15 лет. Также придется возместить 150 тысяч гривень владельцам за сожженные машины.