Пресс-конференция участников I Международного фестиваля каскадеров «Киевская Русь»

17 июня в 13-30 в УНИАН состоится пресс-конференция организаторов и участников I Международного фестиваля каскадеров «Киевская Русь», который пройдет 26-27 июня в «Парке Киевская Русь» (с.Копачив, Обуховский район Киевской области). Вопросы: Кто из звезд каскадерского искусства посетит фестиваль?; Как фестиваль поможет украинскому кинематографу?; Насколько востребованы украинские каскадеры в киноиндустрии и шоу-бизнес?. Участники: Александр Филатов, президент Лиги каскадеров; Назар Майборода, директор Лиги каскадеров; Богдан Ступка, народный артист Украины, член опекунского совета проекта «Парк Киевская Русь»; Андрей Бенкендорф, режиссер; Владимир Янченко, автор проекта «Парк Киевская Русь», президент БФ «Словянский фонд» (ул..Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 097-352-66-51, 461-99-37.