Евро на межбанке растет второй день подряд

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9125/7,9165 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9135/7,9155 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9138/7,9153 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 14:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9147 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2515/0,2517 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2518/0,2519 грн./рубль. К закрытию цены достигли текущего максимума – 0,2522/0,2523 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль упал и составил 31,3850 рубля за доллар (-0,1149).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,2175/1,2177 долл./евро, а к 14:45 выросли до 1,2260/1,2262 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,6355/9,6430 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 9,6390/9,6470 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 9,7000/9,7080 грн./евро.