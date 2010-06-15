Руководитель ТВі заявляет, что за ним следят

Директор телеканала ТВі Николай КНЯЖИЦКИЙ обратился к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, генеральному прокурору Александру МЕДВЕДЬКО, министру внутренних дел Анатолию МОГИЛЕВУ с открытым заявлением о том, что неизвестные лица установили наблюдение за ним и за журналистами телеканала.

Текст соответствующего заявления передан агентству УНИАН.

"За мной лично, нашими журналистами и офисом телекомпании постоянно следят. Неизвестны люди отслеживают все мои передвижения", – говорится в заявлении.

В частности, по словам Н.КНЯЖИЦКОГО, 14 июня на протяжении целого дня видеонаблюдения за офисом телекомпании велось из автомобиля Daewoo Lanos серебряного цвета с государственным номерным знаком АА 98 74 ЕВ.

Директор телеканала также сообщил, что эти люди скрывали свои лица, а после общения из сотрудниками телеканала начали убегать от журналиста Романа СКРЫПИНА, проезжая на красный свет и пересекая двойную осевую полосу. "В результате журналистского расследования нам удалось выяснить, что данный автомобиль был с поддельными номерами. В действительности, за номерным знаком АА 98 74 ЕВ зарегистрирован автомобиль Mazda CX9 черного цвета", - говорится в заявлении.

Н.КНЯЖИЦКИЙ не исключает, что наблюдение осуществляют работники СБУ в связи с конфликтом между компанией ТВі и холдингом "Интер", «который фактически принадлежит председателю Службы безопасности Украины Валерию ХОРОШКОВСКОМУ». «Мы уже не раз видели, как господин ХОРОШКОВСКИЙ использует служебное положение председателя СБУ и члена Высшего совета юстиции для давления на судебные инстанции. В этой связи возникает логический вопрос – являются или нет неизвестные граждане работниками Службы безопасности, которые вели видеонадзор, наблюдение и преследовали меня во время передвижения по городу?», - говорится в заявлении Н.КНЯЖИЦКОГО.

Директор Тві требует от правоохранительных органов расследовать этот инцидент, установить кому в действительности принадлежит автомобиль Lanos с поддельными номерами, и кто те лица, которые следили за ним и офисом телекомпании. "Если люди, следящие за мной, - преступники, прошу найти и наказать их. Если эти люди сами работают в силовых структурах, то преступниками являются те, кто заставляет их принимать участие в обеспечении собственных интересов и преследовании представителей СМИ", – заявил Н.КНЯЖИЦКИЙ.

Вместе с открытым заявлением Н.КНЯЖИЦКИЙ передал копии отснятого видео с четкой фиксацией автомобиля и лиц, в нем находящихся.

Как сообщал УНИАН, 7 июня редакционный совет «5 канала» обнародовал открытое письмо к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ, в котором обвинил председателя СБУ В.ХОРОШКОВСКОГО, как владельца медиа-холдинга U.A. Inter Media Group, в попытке уничтожить «5 канал» путем возможной отмены судом решения конкурса на выделение частот Нацсоветом от 27 января.

8 июня Окружной административный суд Киева полностью удовлетворил требования группы телеканалов «Интер». Таким образом, было обжаловано решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания от 27 января прошлого года о выделении ТВі и «5 каналу» частот на вещание.