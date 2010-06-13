В Полтаве галушки сами будут прыгать в рот

В Полтаве 19 июня состоится традиционный Праздник Галушки.

Об этом УНИАН сообщил мэр города Андрей МАТКОВСКИЙ.

«Дату согласовывали с прогнозом погоды, ожидая настоящего летнего солнца. «Изюминкой» станет «живая» галушка - как живыми были и вареники у гоголевского Пацюка, которые сами прыгали в рот. Заинтересованность в празднике уже выявили многочисленные туристические агентства», - сказал А.МАТКОВСКИЙ.

Кроме того, гостям праздника будет представлена художественно-развлекательная программа при участии лучших творческих коллективов города, театральное действо по произведениям писателей Ивана Котляревского и Николая Гоголя.

Как сообщалось, галушка считается одним из символов Полтавы и визитной карточкой города.

Памятник галушке в Полтаве был открыт 1 апреля 2006 года ко дню рождения писателя Николая Гоголя, прославлявшего национальное украинское блюдо.

Летом 2009 года студент Полтавского кооперативного университета потребительской кооперации Роман РАДЧЕНКО завоевал первое место на втором Национальном чемпионате по скоростному поеданию галушек. 12 галушек студент съел за 1 минуту 18 секунд.