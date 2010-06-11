Григорович: возрождая стукачей, власть может за это поплатиться

Народный депутат от партии «Наша Украина» Лилия ГРИГОРОВИЧ предостерегает, что власть, возрождая «стукачей», может сама за это поплатиться.

Как сообщает пресс-служба партии, так она прокомментировала информацию, распространенную Харьковской Хельсинкской группой о существовании приказов управлений образований, по которым педагоги должны информировать власть обо всех общественно-политических мероприятиях в их учреждениях.

Депутат считает недопустимым появление подобных приказов.

Л.ГРИГОРОВИЧ заметила, что такая политика, особенно в студенческой среде, будет способствовать ущемлению у молодежи духа свободы и других добродетелей.

«Государство воспитает на свою голову очень неприятный феномен: феномен «мальчиша-плохиша» – «стукача». Это подрыв вообще каких-либо общественных приципов, особенно у молодых людей», - отметила она.

Л.ГРИГОРОВИЧ обратила внимание на то, что сегодня с наступлением на свободу слова происходит ограничение права на мирные собрания, права на высказывание своей позиции. «Все это будет вместе иметь быстрые и неприятные последствия для инициаторов этого процесса», - убеждена депутат.

Она выразила уверенность, что из замысла об «информаторстве» ничего не выйдет, поскольку сегодняшняя молодежь воспитана в других - демократических - условиях.