Григорович: возрождая стукачей, власть может за это поплатиться
"Очень неприятный феномен"
Народный депутат от партии «Наша Украина» Лилия ГРИГОРОВИЧ предостерегает, что власть, возрождая «стукачей», может сама за это поплатиться.
Как сообщает пресс-служба партии, так она прокомментировала информацию, распространенную Харьковской Хельсинкской группой о существовании приказов управлений образований, по которым педагоги должны информировать власть обо всех общественно-политических мероприятиях в их учреждениях.
Депутат считает недопустимым появление подобных приказов.
Л.ГРИГОРОВИЧ заметила, что такая политика, особенно в студенческой среде, будет способствовать ущемлению у молодежи духа свободы и других добродетелей.
«Государство воспитает на свою голову очень неприятный феномен: феномен «мальчиша-плохиша» – «стукача». Это подрыв вообще каких-либо общественных приципов, особенно у молодых людей», - отметила она.
Л.ГРИГОРОВИЧ обратила внимание на то, что сегодня с наступлением на свободу слова происходит ограничение права на мирные собрания, права на высказывание своей позиции. «Все это будет вместе иметь быстрые и неприятные последствия для инициаторов этого процесса», - убеждена депутат.
Она выразила уверенность, что из замысла об «информаторстве» ничего не выйдет, поскольку сегодняшняя молодежь воспитана в других - демократических - условиях.