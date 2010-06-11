Минуглепром определил 63 перспективные шахты

Министерство угольной промышленности Украины определило 63 перспективные шахты отрасли, которые требуют для своего развития 47,3 млрд. грн. инвестиций на 5 лет (до 2015 года).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр угольной промышленности Украины Юрий ЯЩЕНКО 10 июня в городе Шахтерске (Донецкая обл.) после совещания в ГП «Шахтерскантрацит» по поводу оптимизации структуры управления отраслью.

Он рассказал, что руководителям угольных предприятий, отраслевым институтам по каждой действующей шахте было дано задание разработать инвестиционный план, инвестиционную программу развития на ближайшие 5 лет - до 2015 года. «И по каждому предприятию были разработаны индивидуальные инвестпроекты по определенным критериям, чтобы вывести каждую шахту, шахтоуправление на точку саморазвития», - сказал Ю.ЯЩЕНКО.

По его словам, после анализа каждого такого проекта «были определены 63 шахты, или точки роста», которые перспективны для инвестиций. Для каждой из этих шахт для того, чтобы прирастить добычу угля, потребовалась, согласно проекту, своя сумма, которая после суммирования обозначилась в объеме 47,4 млрд. грн., объяснил глава Минуглепрома.

Так, эти 47,3 млрд. грн. планируется привлечь на предприятия: Донецкой области - 25,5 млрд. грн, Луганской области - 19,5 млрд. грн., Львовской области - 2,1 млрд. грн. и Волынской области - 0,2 млрд. грн.

Уже в текущем году на реализацию этих проектов необходимо направить 6,9 млрд. грн. (Донецкой - 3,4 млрд. грн., Луганской – 3 млрд. грн., Львовской - 0,4 млрд. грн. и Волынской - 0,1 млрд. грн.)

Ю.ЯЩЕНКО подчеркнул, что при реализации этих инвестпроектов планируется добыть в Украине в 2015 году 60 млн. тонн угля, то есть на 54% больше по сравнению с 2009 годом.

Источниками инвестиций министр назвал, кроме государства, частных инвесторов и банки. «Сейчас мы активно работам с частными инвесторами, с банками, финансовыми организациями, чтобы все-таки эти объемы инвестиций обеспечить», - отметил министр. И добавил, что «в Государственном бюджете развития на этот год отрасли отведено 2,3 млрд. грн., тогда как в прошлом году за все 12 месяцев было направлено в отрасль инвестиций из госбюджета – 260 млн. грн.». Ю. ЯЩЕНКО также сообщил, что «уже предварительно есть договоренность с частными инвесторами на 1,2 млрд. грн., которые они могут вложить в отрасль».