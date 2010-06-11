Газпром: если XX век был веком нефти, то XXI будет веком газа

ОАО "Газпром" считает, что газ может составить конкуренцию нефтепродуктам на рынке моторных топлив в Европе, что будет способствовать сокращению вредных выбросов.

Об этом заявил глава российского газового холдинга Алексей МИЛЛЕР в четверг на заседании Европейского делового конгресса, передает РИА «Новости».

"Мы уже говорили о том, как использование природного газа в электроэнергетике может помочь Европе в благородном деле сокращения вредных выбросов в атмосферу. Еще одна возможность - это более интенсивное использование газа на транспорте. Европа обладает обширной газовой энергосистемой, и потребуется сравнительно немного инвестиций, чтобы построить широкую сеть заправок для автомобилей, работающих на газе. Это обеспечит значительное сокращение объема вредных выбросов из миллионов выхлопных труб", - сказал он.

При этом А.МИЛЛЕР добавил, что “мы в "Газпроме" считаем, что у газа прекрасные шансы в конкуренции с нефтепродуктами на их ключевом рынке - рынке газомоторных топлив в сфере транспорта”.

"Модный тезис: "Будущее - за возобновляемыми источниками энергии". Очень может быть! Но когда наступит это будущее? Возможно, неплохо то, что европейские власти готовы вкладывать гигантские финансовые средства за счет налогоплательщиков в расширение использования возобновляемых источников энергии. Но не надо забывать, что природный газ обладает всеми необходимыми качествами для того, чтобы играть центральную роль в энергетической структуре текущего столетия. Более того, именно газ будет в авангарде борьбы за обеспечение растущего населения планеты доступной, надежной и конкурентоспособной энергией. Если XX век был веком нефти, то XXI - будет веком газа!", - заявил глава "Газпрома".

Он отметил, что этот энергоноситель является экологически самым чистым видом ископаемого топлива, причем само топливо и технологии его применения весьма доступны.

В качестве примера глава "Газпрома" привел тот факт, что в результате увеличения доли природного газа на 1% в энергетической корзине стран Европейского Союза объем выбросов CO2 сократится более чем на 3%.

Как сказал А.МИЛЛЕР, заменив каждую вторую угольную установку на газотурбинную, Европа за короткий срок сможет достичь почти половины своих целей на 2020 год в сфере сокращения выбросов углекислого газа.

"В какой-то момент возобновляемые источники энергии станут одной из важных составляющих общей энергетической структуры. Но в обозримом будущем эту составляющую необходимо уравновесить достаточным запасом традиционных мощностей и проверенных временем технологий. Универсальность газовых электростанций делает природный газ наилучшим выбором. "Газпром" приветствует развитие новых энергетических технологий. Но призывает трезво смотреть на вещи и не оказываться в плену мифов и заблуждений”, - отметил он.

Также глава “Газпрома” сказал, что некоторые европейские правительства рассматривают возможность введения обязательных фиксированных квот на возобновляемые источники энергии.

"Оставим за скобками вопрос о том, зачем потребителям такой "подарок", и отметим другой аспект. Нам в России подобный подход хорошо знаком - это плановая экономика советского типа. И результат тоже хорошо известен - в условиях директивного распределения исчезают стимулы для повышения конкурентоспособности. Такого рода решения - это медвежья услуга не только для потребителей, но и для самой новой энергетики, для возобновляемых источников", - полагает глава "Газпрома".