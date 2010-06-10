Евро на межбанке ушло вверх

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 7,9120/7,9200 грн./долл., цены на российскую валюту поднялись до 0,2501/0,2504 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 9,5190/9,5310 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают повышаться – 1,2029/1,2031 долл./евро (среда, 9 июня, – 1,1971/1,1973 долл./евро).

В среду, 9 июня, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9185 грн./долл.