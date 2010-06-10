Комитет ВР поддерживает проект Градостроительного кодекса

Комитет по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики рекомендует Верховной Раде Украины принять за основу проект Градостроительного кодекса Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Информационном управлении аппарата Верховной Рады Украины.

Согласно сообщению, проектом №6400, поданным в парламент народными депутатами Юрием СЕРБИНЫМ, Владимиром РЫБАКОМ, Адамом МАРТЫНЮКОМ, Владимиром ПОЛЯЧЕНКО и др., предлагается определить принципы градостроительной политики, установить состав региональных и местных правил застройки, порядок размещения объектов строительства и предоставления исходных данных на проектирование объектов.

Проект предусматривает проведение общественного обсуждения градостроительной документации, согласование и утверждение градостроительной документации и проектов на строительство объектов, особенностей проведения реконструкции территорий при наличии исторической застройки, организации проведения комплексной государственной документации и проектов на строительство единой службой «Укргосстройэкспертиза».

Авторы проекта также предлагают урегулировать вопросы особенностей лицензирования в строительной деятельности сертификатов ответственных исполнителей работ в проектировании и строительстве и усилить ответственность за нарушения градостроительного законодательства.