«Тризуб» на Говерле не выдержал местного климата (фото)

Специалисты установили, что скульптурная композиция «Тризуб» на Говерле повреждена в результате воздействия высокогорного климата.

Об этом УНИАН сообщили в Центре связей с общественностью Управления МВД Украины в Ивано-Франковской области.

Для проведения всесторонней проверки информации о повреждении памятного знака «Тризуб» на вершине горы Говерла милицией была сформирована следственно-оперативная группа, в которую также вошли специалисты Управления градостроительства и архитектуры областной госадминистрации и Карпатского национального природного парка. 8 июня следственно-оперативная группа совершила восхождение на Говерлу и провела тщательный осмотр места установки памятного знака.

Специалисты обнаружили значительное количество маломерных трещин в средней, а больше всего - в верхней части памятного знака. Также видно, что отколотая часть элемента памятного знака не претерпела внешних механических повреждений посторонними предметами.

В ходе опроса работников Карпатского национального природного парка выяснено, что на время установки знака в начале июля 2008 г. на нем уже были дефекты в виде трещин правого зубца «Тризуба», это же зубец откололся в результате воздействия природных явлений.

Итак, согласно акта осмотра памятного знака «Тризуб» от 8 июня 2010 г., специалисты Управления градостроительства и архитектуры Ивано-Франковской областной госадминистрации пришли к выводу, что «причиной частичных отломов верхнего элемента памятного знака «Тризуб» является агрессивное атмосферное влияние высокогорного климата, сопровождающееся резкими и постоянными изменениями температуры, а также ветровыми, дождевыми (в т.ч. снежными) нагрузками. Имеющиеся незначительные трещины мраморной части памятного знака при этих атмосферных условиях могут стать причиной дальнейшего разрушения композиции».

Отколотая часть, как и памятный знак «Тризуб», установленный на Говерле, «не претерпели внешних механических повреждений от посторонних материалов и предметов», - считает следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНИАН, недавно в СМИ появились сообщения о повреждении скульптурной композиции «Тризуб» на Говерле.

Справка УНИАН. В июле 2008 года по случаю 18-й годовщины провозглашения Декларации о государственном суверенитете Украины Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с делегациями со всех областей нашего государства осуществил восхождение на Говерлу и открыл скульптурную композицию «Трезуб». Глава государства вместе с главами областных госадминистраций на вершине заложил капсулу с землей, привезенную из разных регионов Украины. Также в тот день на Говерле был поднят Государственный флаг. Установленные на Говерле украинские символы (герб и Государственный флаг) получили статус памятника государственного значения.

В октябре 2007 года представители Евроазиатского союза молодежи повредили установленные на Говерле символы Украинского государства: спилили элементы конструкции малого герба Украины и нанесли краской на памятный знак Конституции Украины эмблему организации, к которой они принадлежат.