Новый бюджетный кодекс: кому и где теперь накрывают «поляны»

Бюджетный Кодекс – это, без преувеличения, малая бюджетная конституция, по которой составляется и выполняется бюджет, – от малейшей территориальной общины и до бюджета центрального. Это тот закон, который называют базовым, – уже от скелетонесущей основы базовых законов разветвляется переферийная система других законодательных и нормативно-правовых актов.

Данный закон является базовым не только в узком профессиональном плане (определяет, как взимаются и распределяются публичные финансы), но и концептуально важным для подотчетности власти и обеспечения права каждого налогоплательщика знать, как эта власть тратит забранные у него в виде налогов средства.

К таким законам, как закон о бюджетной системе и налоговых законах, особое внимание также со стороны международных финансовых организаций – на предмет анализа, отвечают ли они международным стандартам фискальной добропорядочности и отчетности.

Сколько еще аргументов нужно привести, чтобы напомнить, что такие законодательные краеугольные камни как Бюджетный и Налоговый Кодекс должны проходить профессиональную экспертизу, и быть предметом общественного обсуждения, прежде чем приниматься Верховной Радой?

И таких традиций в прошлом придерживались. Действующий Бюджетный Кодекс, который вступил в силу в 2001 году, рождался долго и тяжело, на него накладывались президентские вето, он был результатом совместной работы еспертной среды, академических институтов, местных органов власти, а главное – продуктом диалога между тогдашним председателем Бюджетного Комитета Юлией Тимошенко и министром финансов Игорем Митюковым. Принятию Бюджетного Кодекса предшествовали сотни часов экспертных мозговых штурмов и дискуссий, безумное сопротивление глав областных государственных администраций и облсоветов (во главе с нынешнием вице-премьером по вопросам региональной политики Тихоновым, а тогда – председателем Луганского облсовета), несколько конференций с привлечением специалистов международных финансовых организаций, дебаты в Раде (например коммунисты настаивали на особенностях бюджетного статуса Крыма и таки добились своего). Даже тогдашний мэр Киева Александр Омельченко накрывал «поляну» на шестом этаже, где заседал Бюджетный Комитет, чтоб добиться также спецстатуса для бюджета Киева – и ему удалось это сделать.

Бюджетный Кодекс образца 2001 года, по которому составляется уже девятый бюджет страны, радикально изменил бюджетную систему, разрушил унаследованную со времен Советского Союза бюджетную матрешку. Он закрепил за местными бюджетами самый надежный из налогов – на прибыль с граждан, внедрил финансирование социальной помощи путем целевых субвенций из центра на места и звершив еще десятки полезных вещей, которые сегодня воспринимаются так, вроде они всегда были присущи отечественной бюджетной системе.

Но сегодня речь не о преимуществах и недостатках действующего Бюджетного Кодекса, упомянем о том, что он стал полноценным законом в результате широкого обсуждения и экспертной обкатки. Что, кстати, позволило избежать многих ошибок еще на этапе подготовки закона.

Вторая попытка Тимошенко усовершенствовать Бюджетный Кодекс образца 2009 года уже за версту отдавала популизмом и политиканством, поскольку БК-2009 напоминал уже попытку не столько обновить формат бюджетной системы, сколько положить в красивую обертку предвыборный манифест БЮТ. Но, по крайней мере, происходило что-то на похожее на обсуждение, и местные советы получили текст для анализа.

В этот раз экспертного обсуждения и дискуссий по поводу будущего отечественной бюджетной системы уже не требуется. Премьер-министр Азаров просто информирует, что Кабинет Министров, оказывается, уже одобрил новую редакцию Бюджетного Кодекса и утверждает, что тот «предусматривает серьезную децентрализацию управления государственными финансами».

Следовательно, проект новой редакции БК (его таки разместил Минфин у себя на сайте) уже подали в Верховную Раду. Его готовили в атмосфере полного таинственности. Ни одного эспертного обсуждения – экспертам на анализ текст не предоставлялся. Ни одной реакции местного Совета, и не удивительно – ведь с Советами не консультировались. Ни одной статьи – даже в правительственных СМИ. Даже вице-премьер по вопросам региональной политики не успел рассказать, в чем же прелести новой редакции. Не известно, консультировались ли по этому поводу с МВФ или Всемирным Банком. Единственное, что не удивляет, это отсутствие комментариев со стороны Бюджетного Комитета, ведь несложно вспомнить настолько молчаливый и беспозвоночный парламентский Бюджетный Комитет.

Наверное, и в Раде не будет особого обсуждения, ведь она, как и Дума, - уже не место для дискуссий.

Станислав Голубенко