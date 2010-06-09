Литвин сегодня встречается с представителем МВФ
05:32, 09 июня 2010Общество
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Сообщила пресс-служба парламента
9 июня в 15.45 начнется встреча председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА с заместителем директора Европейского департамента Международного валютного фонда Полом ТОМСЕНОМ (ул. Грушевского, 5, зал протокольных встреч).
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВР.
Аккредитация представителей СМИ проводится 9 июня с 10.00 до 12.00 по тел. 255-30-74.
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