Литвин сегодня встречается с представителем МВФ

Сообщила пресс-служба парламента

9 июня в 15.45 начнется встреча председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА с заместителем директора Европейского департамента Международного валютного фонда Полом ТОМСЕНОМ (ул. Грушевского, 5, зал протокольных встреч). Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВР. Аккредитация представителей СМИ проводится 9 июня с 10.00 до 12.00 по тел. 255-30-74.

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