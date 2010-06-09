Вмешательство в работу мобильной сети повлекло наказание на три года

Вступил в силу приговор суда Суворовского района г. Херсон по уголовному делу, возбужденному Службой безопасности Украины против двух граждан России, которых несанкционированно вмешались в работу сети международной мобильной телефонной электросвязи одного из украинских операторов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-группе УСБУ в области, следствием установлено, что злоумышленники находились на территории Украины с видом на жительство и жили в Херсоне. В арендованных жилых помещениях злоумышленники разместили техническое оборудование и проводили замену оригинальных номеров абонентов, которые звонили по телефону из другой страны, на телефонные номера, принадлежавшие украинскому оператору мобильной связи, от которого телефонный звонок направлялся абонентам в пределах Украины.

Противоправные действия «хакеров» привели к нарушению установленного порядка маршрутизации, подделке и искажению процесса обработки информации сети международной мобильной телефонной электросвязи украинского оператора, которому нанесен ущерб в размере более 90 тыс. гривен.

Суд признал виновными граждан России за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 361 (незаконное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), систем и компьютерных сетей) Уголовного кодекса Украины и назначил им наказание в виде 3 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Также по решению суда компьютерное оборудование «хакеров» на сумму 480 тыс. гривен конфисковано в доход государства.