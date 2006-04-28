На трассе «Полтава-Кременчуг» перевернулся автобус с 69 пассажирами

На трассе «Полтава-Кременчуг» недалеко от села Миргородщина перевернулся автобус с 69 пассажирами.

Как передает корреспондент УНИАН, побывавший на месте происшествия, автобус 1985 года выпуска следовал рейсом «Полтава-Александрия». Во время движения у него лопнуло переднее левое колесо. Автобус съехал в кювет и перевернулся.

«В автобусе находилось 69 пассажиров. Трое из них госпитализированы с разными травмами. Многие люди от помощи отказались, хотя также получили травмы», - сообщил представитель ГАИ.

На место аварии прибыл и.о. заместителя начальника ГАИ области Николай СТОЦКИЙ, который сообщил, что в автобусе по ведомости с автостанции было 45 сидячих пассажиров, 24 - стоячие. ГАИ проверяет обстоятельства ДТП.