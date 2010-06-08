Церетели хочет построить монумент выше Эйфелевой башни

Известный скульптор России Зураб Церетели сообщил журналистам, что мечтает возвести монумент выше знаменитой Эйфелевой башни в Париже.

Выставка народного художника СССР и Российской федерации торжественно открылась публике в Национальном арт-клубе в Нью-Йорке в понедельник.

"Высота Эйфелевой башни 300 метров, а это будет 400-метровой высоты", - поделился задумкой Церетели.

Проект находится пока в зачаточном состоянии, у него нет конкретного заказчика.

"Пока не знаю ...Кто хочет (может реализовать идею) ...Но экономически будет очень доходно", - сказал Церетели, не раскрывая детали замысла.

Эйфелева башня - самая узнаваемая архитектурная достопримечательность Парижа, всемирно известная как символ Франции и место паломничества туристов. Сам конструктор называл её просто 300-метровой башней.

Так что слава 98-метрового Петра I, возвышающегося на рукотворном острове у слияния Москвы-реки и Обводного канала, как одного из самых масштабных монументов мира, скоро померкнет. Мэтр арт-мира сообщил, что в Пуэрто-Рико уже завезено все необходимое для монтажа памятника Христофору Колумбу высотой 126 метров.

Он отверг расхожие обвинения в гигантомании, объяснив, что каждый ландшафт и личность требует определенного масштаба, напомнив, что для камерных залов он создавал и миниатюры.

РИА Новости