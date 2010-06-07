В Черкасской области задержана группа «черных риелторов», которые противозаконно завладевали недвижимостью жителей области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника УБОП Главного управления МВД в Черкасской области Игорь КОРНЕЕВ.

По его словам, группа лиц, состав которой еще уточняется, используя силу или путем мошенничества, вынуждала своих жертв отказываться от жилья в интересах злоумышленников. В настоящее время доказано, что задержанные совершили пять подобных преступлений, а в целом таких случаев могут быть до тридцати, сказал И.КОРНЕЕВ.

Преступная группа действовала на территории Черкасской области. Своими жертвами злоумышленники выбирали лиц социально незащищенных категорий – больных, малообеспеченных или алкоголиков. Часто их жертвами становились и одинокие люди пожилого возраста.

В своей преступной деятельности они использовали разные методы. Входили в доверие и вынуждали жертв подписывать акты купли-продажи квартиры или доверенности. Там, где не получалось путем мошенничества, брали силой.

“Они вывозили людей в свои квартиры и держали их взаперти по несколько дней, некоторых – по несколько месяцев. Вынуждали их подписывать документы. Многих избивали до такого состояния, что те подписывали все, что угодно, отдавали свои квартиры и радовались только тому, что остались живы”, - сказал И.КОРНЕЕВ.

Правоохранители считают, что злоумышленники имели коррумпированные связи в правоохранительных органах и органах государственной власти, поскольку эта группа «работала» около двух лет.

“Мы найдем всех тех, кто им помогал, все будут отвечать: и те службы, которые давали возможность находить этих лиц, службы, которые помогали оформлять документы. Даже сотрудников милиции, которые могли им помогать”, - подчеркнул И.КОРНЕЕВ.

В целом в группе было не менее 5 человек. Двух арестовали, одного – оставили на подписке о невыезде, другие находятся в розыске.

Как отметил И.КОРНЕЕВ, правоохранителей поразило объяснение злоумышленников причин своей деятельности, которые так и не раскаялись в содеянном. Один из злоумышленников заявил, что они, напротив, приносили пользу соседям и очищали дома от алкоголиков, бомжей и других антисоциальных элементов.

Сейчас продолжается сбор фактов по делу. Если суд признает членов преступной группы виновными, их могут приговорить к заключению на 10 лет. В руках суда и судьба жертв мошенников – если подписанные договоры купли-продажи или доверенности будут признаны недействительными, то им вернут жилье или возместят его потерю, сказал И.КОРНЕЕВ.