Над студентом, который отбил нос Ленину, смилостивился ректор

Благодаря максимальной огласке и реакции журналистов ректор Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт» Михаил ЗГУРОВСКИЙ не подписал приказ об исключении из вуза студента Ивана СРИБНОГО, который является подсудимым по делу о разрушении памятника Ленину на Бессарабке.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода».

В частности, говорится в сообщении, сегодня, 7 июня, должно было состояться официальное исключение студента 5-го курса химико-технологического факультета НТУУ "КПИ" И.СРИБНОГО. Однако ректор вуза не подписал приказ об утверждении решения комиссии ректората, которая на прошлой неделе почти единогласно проголосовала за исключение И.СРИБНОГО из КПИ, отмечают в ВО «Свобода».

По словам адвоката студента Сидора КИЗИНА, ректорат отказывается предоставить ему протокол заседания комиссии и пытается отрицать даже факт попытки исключения студента за причастность к разрушению памятника Ленину.

Как сообщалось, по данным ВО “Свобода”, 12 мая в «КПИ» поступило письмо из прокуратуры, в котором сообщалось о том, что И.СРИБНЫЙ принимал участие в повреждении памятника Ленину 30 июня 2009 года. Комиссия ректората почти единогласно проголосовала за его исключение с формулировкой: "за действия, которые не отвечают высокому званию студента".

В понедельник, 7 июня 2010 года, приказ об отчислении И.СРИБНОГО должен был подписать ректор М.ЗГУРОВСКИЙ.