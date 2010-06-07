Польша хочет увеличить импорт газа из Украины в 40 раз

Польская национальная нефтегазовая компания PGNiG планирует увеличить импорт газа из Украины до 200 млн. кубометров с 5 млн. кубометров, импортированных в прошлом году.

По информации польской Gazeta Wyborcza, PGNiG хочет увеличить импорт с помощью газопровода из Грубешова на границе с Украиной до Замостья (Люблинское воеводство), завершение строительства которой запланировано на третий квартал 2010 года.

Издание отметило, что газопровод, который соединяет украинскую газотранспортную систему с г. Грубешов, - единственный в Польше, принадлежащий дочерней компании PGNiG, а не специально созданной 5 лет назад компании по управлению газопроводами для импорта газа в страну компании Gaz System.

По данным газеты, ранее PGNiG информировала о возможности поставок этим газопроводом в Польшу 0,5 млрд. кубометров газа, что составляет около 4% потребления голубого топлива в стране.

В то же время газета отмечает, что увеличение импорта возможно лишь при согласии российского газового монополиста ОАО "Газпром", без которого Украина не может реэкспортировать газ.

Согласно годовому рапорту PGNiG за прошлый год, который имеется у УНИАН, с 2005 года до 2010 года компания импортировала из Украины 20 млн. кубометров газа.

Ежегодные поставки выросли с 1,2 млн. кубометров до 5 млн. кубометров в прошлом году.

Справка УНИАН. Потребление газа в Польше в 2009 году составляло около 13 млрд. кубометров, 9 млрд. кубометров которого были импортированы.

Свыше 8 млрд. кубометров газа поляки приобрели у российского "Газпрома" и почти 1 млрд. - у Германии.

С 2005 по 2009 год от 2,3 до 2,5 млрд. кубометров газа к Польше поставлял швейцарский трейдер "РосУкрЭнерго".