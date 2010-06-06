Одесская «Просвіта» поздравила земляков с днем рождения Пушкина

Руководство Одесского областного объединения Всеукраинского общества «Просвіта» имени Т.Шевченко поздравило российское общество Одессы с 211-й годовщиной со дня рождения великого российского поэта Александра Пушкина.

«От имени Всеукраинского общества «Просвіта» сердечно поздравляю вас с днем рождения великого российского писателя Александра Сергеевича Пушкина. Российский народ по праву гордится Пушкиным – творцом современной литературы и языка. Его значение для культуры выходит далеко за пределы исторического измерения. Вместе с вами украинцы Одессы отмечают эту дату, потому что настоящая культура является не только национальной собственностью – она принадлежит миру”, - отметил в своем приветствии председатель одесской “Просвіти” Александр СТЕПАНЧЕНКО.

Он напомнил, что “сегодня, мы, украинцы и россияне, перестраиваем независимое Украинское государство, наш общий дом”. “Уверен, что в этом доме хватит места и для Пушкина, и для Шевченко”, - подчеркнул А.СТЕПАНЧЕНКО.

Он пожелал землякам-русским крепкого здоровья, счастья, мира и согласия во имя процветания Украины.