В Украине сохранится сухая и теплая погода

Завтра почти на всей Украине сохранится сухая и теплая погода.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 7 июня небольшая облачность, без осадков; лишь в Крыму переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; в южной части и в восточных областях - северо-восточный, 7-12 м/с, в Крыму и Приазовье - местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 8-13°, на юге 13-18°; днем 22-27°, в южных областях местами 28-30° (в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 15-20°).

В Киевской области завтра небольшая облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 22-27°.

В столице небольшая облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 25-27°.

Сегодня температура воды в Черном море 18-23°, в Азовском 23-24°, в Днепре возле Киева 20°.