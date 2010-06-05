В Запорожье на взятке поймали чиновника

В Запорожье при получении взятки задержан заместитель председателя Шевченковской райнрсадминистрации.

Как сообщили УНИАН в прокуратуре Запорожской области, «заместитель председателя Шевченковской райадминистрации Запорожья был задержан сотрудниками Управления по борьбе с экономической преступностью с поличным – 4 июня при получении 2 тыс. грн. взятки в своем служебном кабинете».

По данным прокуратуры, деньги были получены за выдачу разрешения на лоточную торговлю на территории района.

Решается вопрос о возбуждении в отношении заместителя главы райгосадминистрации уголовного дела по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки должностным лицом, занимающим особо ответственное положение).