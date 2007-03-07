Табачник считает, что искусство Жолдака - для пресыщенных людей
Но имеет право на существование...
Вице-премьер-министр Украины Дмитрий ТАБАЧНИК считает, что театр эпатажа, театр насилия над человектом уходит в прошлое, и художественные методы, которые исповедует режиссер Андрей ЖОЛДАК, давно отвергнуты театральной Европой.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.ТАБАЧНИК сказал во время пребывания в Харькове в эфире областного телеканала, комментируя ситуацию, при которой А.ЖОЛДАК ушел с должности генерального директора и художественного руководителя Харьковского академического украинского драматического театра им. Т.Шевченко.
«Художественные методы, которые исповедует Андрей ЖОЛДАК, в Европе давно отвергнуты», - сказал Д.ТАБАЧНИК.
При этом он считает, что «Лесь Курбас исповедовал абсолютно иную театральную эстетику. И задача театра, в стенах которого он творил, это, в первую очередь, - возвращение к эстетике Курбаса, а не насилие над эстетикой».
В то же время Д.ТАБАЧНИК подчеркнул, что «как искусство артхаузное, для избранного круга пресыщенных людей» искусство А.ЖОЛДАКА имеет право на существование.
«Любое деяние в искусстве, - считает Д.ТАБАЧНИК, - имеет право на жизнь, особенно, если это делается не за государственные средства».