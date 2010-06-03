Шаровая молния ударила в толпу зрителей
07:54, 03 июня 2010Общество
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... которые ждали извержения гейзера
Шаровая молния ударила в толпу зрителей, которые ждали извержения гейзера "Старый служака" в американском национальном парке Йеллоустоун, штат Вайоминг. В результате пострадали девять человек, передает РосБизнесКонсалтинг. Все пострадавшие были госпитализированы, однако уже через несколько часов один из них, 57-летний мужчина был выписан из больницы. О судьбе других пока не сообщается.
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