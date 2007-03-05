Прогрессивный иудаизм: вчера, сегодня, завтра. Встреча с главным раввином

17-00 - Состоится встреча с главным раввином Религиозного объединения обществ прогрессивного иудаизма Украины и Киева Александром Духовным на тему: “Прогрессивный иудаизм: вчера, сегодня, завтра”. Организаторы – Еврейский фонд Украины, Киевский еврейский общественный центр ”Кинор”, Центр еврейских исследований, Киевская организация “Бней Брит”, Еврейский народный университет им. Маймонида (ул. Пушкинская, 10-б).

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