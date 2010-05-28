В Харькове задерживают защитников парка, охрана - "агрессивна"

В Харьковском парке, за сохранение которого борются местные активисты, продолжается противостояние, милиция задерживает людей.

Как сообщает экологическая группа "Печенеги", по состоянию на 8:30 утра "на месте незаконной рубки много сотрудников так называемой муниципальной охраны".

"По сообщениям с места событий, они ведут себя агрессивно: у одного из присутствующих горожан забрали камеру", - говорится в сообщении.

"Техника сломала шлагбаум на переезде детской железной дороги и, как сообщают, под дорогой экскаватор частично срыл насыпь", - добавляется в нем.

"Также поступила информация, что милиция намерена задерживать в парке недовольных работами. Как только что сообщили с места (событий), сейчас уже около 10 протестующих задержаны и агрессия в отношение горожан продолжается. Задержанных увезли в Дзержинский РО МВД", - сообщает ЭкГ "Печенеги",.

Защитники парка также отмечают, что "задержать виновных во вчерашнем нападении на протестующих, а также тех лиц, которые тяжелой техникой травмировали пришедших на место людей милиция не пыталась".

Как известно, протесты граждан против вырубки парка в Харькове начались после того, как 19 мая горисполком дал разрешение на снос 500 деревьев в парке для прокладывания через него дороги, которая могла бы решить транспортную проблему.

Народные депутаты НУНС и БЮТ требуют разобраться с вырубкой харьковского парка - соответствующие запросы направлены в Генпрокуратуру и Министерство внутренних дел

Украинская правда