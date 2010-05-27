В профсоюзе, объединяющем 267 тысяч предпринимателей, прошли выборы

VII съезд Федерации профсоюзов работников кооперации и других форм предпринимательства Украины, который состоялся в Киеве 26 мая 2010 года, изменил название организации на «Федерация профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины» и избрал нового председателя Федерации – Вячеслава РОЯ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Федерации.

Справка УНИАН. Федерация профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины создана в январе 1990 года. Она не входит в Федерацию профсоюзов Украины (ФПУ).

В состав Федерации профсоюзов работников малого и среднего предпринимательства Украины входят: Всеукраинский профсоюз работников малого и среднего бизнеса «Единение»; Всеукраинский профсоюз работников-мигрантов в Украине и за ее пределами; Всеукраинский профсоюз работников негосударственного сектора «Столица-регионы»; Полтавский областной профессиональный союз работников негосударственных предприятий «Содружество»; Днепропетровский областной профсоюз работников кооперации и других форм предпринимательства; Запорожский профессиональный союз предпринимателей автомобильного рынка; Черниговский профессиональный союз предпринимателей «Единство».

В организациях, входящих в состав Федерации, насчитывается около 267 тысяч членов. С августа 1996 г. по май 2010 г. Федерацию возглавляла Наталия КОЖЕВИНА, которую VII съезд избрал Почетным председателем Федерации.

В.РОЙ, 38 лет, с июня 1999 года возглавлял Всеукраинский профсоюз работников негосударственного сектора «Столица-регионы».