В Киеве можно купаться только на одном пляже

В Киеве к открытию пляжного сезона, которое состоялось в эти выходные, лишь один пляж из 29 существующих зон отдыха у воды получил санитарный паспорт.

Как пишет газета “Сегодня” со ссылкой на городскую санэпидслужбу, безопасно отдыхать только на одном пляже - «Детском» в Гидропарке. Остальные 28 не отвечают требованиям санитарных норм и правил.

Между тем по словам гендиректора КП «Плесо» Евгения АНИСИМОВА, «то, что СЭС выдала паспорт одному пляжу, это уже достижение. Последние 2-3 года не было даже этого. В ближайший месяц мы планируем получить еще около десяти паспортов, эти зоны отдыха сейчас на рассмотрении в СЭС».

По его словам, речь идет о Тельбине (Березняки), «Золотом» (Предмостная слободка), «Вербном» (Оболонь), «Центральном» на Трухановом, «Пуща-Водице» на реке Горенка, «Радуга», на Радужном, «Венеция» на Долобецком острове, «Молодежном» в Гидропарке и «Чорторой» в парке Дружбы народов.

Если же СЭС не выдаст им в ближайшее время паспорта, там установят таблички «Купаться запрещено», пишет газета. В СЭС требуют не только очистки и дезинфекции территории у воды, но и ее обработку средствами от клещей. Также на каждом пляже должны быть установлены фонтанчики с питьевой водой, душ, кабинки для переодевания, урны, медпункт и туалеты. Все это сделано лишь частично.

В планах коммунальщиков, по информации издания, благоустроить еще 17 пляжей (помимо десятка, которые ждут паспорта), но уже в следующем сезоне. Зато в июне на уже упомянутых пляжах у воды оборудуют детские и спортивные площадки.

«К началу лета почти на всех пляжах будут катамараны, гидроциклы, батуты на воде, зорбы, кинотеатры. А чуть позже заработает речное такси, которое можно будет вызвать по мобилке. Цены будут умеренные», - сказал Е.АНИСИМОВ.